Военная техника направлена из юго-восточной провинции Хатай в северо-западную провинцию Эдирне.

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на военные источники.

По данным агентства, 40 танков покинули район Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией. Вероятнее всего военную технику направят в Эдирне железнодорожным транспортом. Агентство Anadolu пишет, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции. Кроме того, информация о переброске танков к границе с Грецией не соответствует действительности. В Минобороны пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, Турция и Греция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон. При этом, обе стороны не учитывают интересы друг друга.

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Видео: Youtube/T Video