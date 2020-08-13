Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии

Спасатели эвакуируют из пассажирского состава 150 человек.

Два пассажирских вагона поезда сошли с рельсов в Чехии. Об этом сообщили представители Чешских железных дорог и спасательные службы. Известно, что инцидент произошел с составом, следующим из Праги в город Брно. На данный момент информации о пострадавших людях нет.

В Чехии отметили, что вагоны не перевернулись. Сейчас спасательная служба занимается эвакуацией 150 пассажиров. Участок дороги, на котором произошел инцидент, временно закрыт для движения.

В Шотландии при сходе с рельсов пассажирского поезда погиб 1 человек.

Видео: Česká televize