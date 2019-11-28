В Шотландии при сходе с рельсов пассажирского поезда погиб 1 человек

ЧП произошло в районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир.

Сегодня утром в Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов.

ЧП произошло утром в среду, 12 августа, в районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир. По предварительным данным поезд упал с насыпи после проливных дождей и подтоплений. По счастливой случайности в поезде были 3 человека обслуживающего персонала поезда и всего 6 пассажиров.

Сообщается, что, по меньшей мере, 1 человек погиб. На поле рядом с железной дорогой дежурят медицинские машины и вертолет санавиации. На опубликованном в соцсетях видео видно, что от места катастрофы валит густой черный дым.

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Видео: YouTube/Viral TV