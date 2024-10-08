Житель Чегема, напавший в поезде на транспортного полицейского, стал фигурантом уголовного дела

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Чегема, напавший в поезде на сотрудника транспортной полиции, стал фигурантом уголовного дела. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что в пассажирском составе, следовавшем из Москвы в Нальчик был выявлен нетрезвый мужчина. Во время проверки документов злоумышленник позволил себе нецензурно выражаться в адрес оперативников, а после схватил одного из них за форменное обмундирование. Мужчина ударил стража правопорядка в область грудной клетки.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие высокой дозы алкоголя в организме задержанного – 1,4 промилле. пресс-служба МВД РФ

В отношении подозреваемого составлен административный протокол по части 1 статьи 20.21 КоАП РФ. Дополнительно Следственный комитет занимается уголовным делом по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также соблюдении надлежащего поведения.

В Петербурге и Дагестане задержали трех религиозных экстремистов.

Фото и видео: МВД Медиа