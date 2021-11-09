Два очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Флоридой"

Игра завершилась со счетом 4:3.

Два очка российского спортсмена Артемия Панарина принесли "Нбю-Йорк Рейнджерс" победу над "Флоридой" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:3. Заброшенными шайбами со стороны победителей отметились на 8, 20, 33 и 34 минутах Крис Крайдер, Адам Фокс, К"Андре Миллер и Райан Строум. Им ответили на 41, 59 и 60 минутах встречи противники в лице Ээту Луостаринена, Сэма Райнхарта и Патрика Хернквиста.

Напомним, что нападающий Панарин также записал на свой счет две результативные передачи за игру. Российский голкипер Игорь Шестеркин смог отразить 42 броска по воротам. Форвард из "Флорида Пантерз" Максим Мамин завершил матч с показателем полезности "+1".

"Эдмонтон" вырвал победу у "Рейнджерс", отыгравшись со счета 1:4.

Видео: YouTube / SPORTSNET