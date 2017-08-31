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"Эдмонтон" вырвал победу у "Рейнджерс", отыгравшись со счета 1:4

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Победную шайбу хозяева забросили в овертайме.

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл в овертайме "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

К середине второго периода "Эдмонтон" проигрывал со счетом 1:4, однако хозяевам удалось вернуться в борьбу ближе к концу встречи. За три минуты до финальной сирены Конор Макдэвид сравнял счет и перевел игру в овертайм. На 64-й минуте Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в ворота гостей. Немецкий форвард возглавил гонку бомбардиров НХЛ, набрав 23 (10+13) в 10 матчах.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и набрал 11-е очко в сезоне. Его одноклубник, вратарь Александр Георгиев отразил 33 из 39 бросков.

Ранее первый гол Капризова в сезоне принес "Миннесоте" победу над "Оттавой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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