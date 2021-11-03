Первый гол Капризова в сезоне принес "Миннесоте" победу над "Оттавой"

На его счету 8 (1+7) очков в девяти играх нынешнего сезона НХЛ.

"Миннесота" обыграла в овертайме "Оттаву" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-Центр" в Сент-Поле.

Победную шайбу в ворота "Оттавы" забросил Кирилл Капризов на 62-й минуте встречи. Также российский форвард отметился голевой передачей.

Для Капризова эта шайба стала первой в нынешнем сезоне. На его счету 8 (1+7) очков в девяти играх.

Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина принес победу "Вашингтону" в матче с "Оттавой".

Видео: YouTube / SPORTSNET