Дубль Овечкина принес победу "Вашингтону" в матче с "Оттавой"

Матч закончился со счетом 7:5.

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" со счетом 7:5. Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Кэпиталз" дублем отметился российский хоккеист Александр Овечкин, три шайбы забросил Ти Джей Оши. По одному очку своей команде также принесли Ник Джексен и Джон Карлсон.

За "Оттаву" хет-трик оформил Дрейк Батерсон. По одной шайбе забили Джош Норрис и Крис Тирни.

Примечательно, что за все свои матчи в НХЛ Овечкин 84 раза оформил дубль в ворота противника при игре в гостях, что стало новым рекордом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки (83).

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Видео: YouTube / PRO Hockey