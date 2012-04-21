Теннисист Евгений Донской обыграл шведа на St. Petersburg Open

Игра длилась полтора часа и закончилась со счетом 6:2, 7:5.

В воскресенье, 24 октября, теннисист Евгений Донской обыграл шведского соперника Микаэля Имера на St. Petersburg Open, передают РИА Новости.

Игра длилась полтора часа и закончилась со счетом 6:2, 7:5. Благодаря победе Донской вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Петербурге, призовой фонд которого превышает 860 тысяч долларов. Следующая игра с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом решит выйдет ли российский спортсмен в основную сетку соревнований.

Теннисист Евгений Карловский в первом круге квалификации он уступил сербу Миомиру Кецмановичу со счетом 6:2, 4:6, 1:6.

Ранее "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1.

Фото: пресс-служба Международного теннисного турнира ATP ST. Petersburg Open