  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Теннисист Евгений Донской обыграл шведа на St. Petersburg Open
Сегодня, 21:41
74
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Теннисист Евгений Донской обыграл шведа на St. Petersburg Open

0 0

Игра длилась полтора часа и закончилась со счетом 6:2, 7:5.

В воскресенье, 24 октября, теннисист Евгений Донской обыграл шведского соперника Микаэля Имера на St. Petersburg Open, передают РИА Новости.

Игра длилась полтора часа и закончилась со счетом 6:2, 7:5. Благодаря победе Донской вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Петербурге, призовой фонд которого превышает 860 тысяч долларов. Следующая игра с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом решит выйдет ли российский спортсмен в  основную сетку соревнований. 

Теннисист Евгений Карловский в первом круге квалификации он уступил сербу Миомиру Кецмановичу со счетом 6:2, 4:6, 1:6.

Ранее "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1. 

Фото: пресс-служба Международного теннисного турнира ATP ST. Petersburg Open

Теги: stpetersburg open, евгений донской, теннис
Категории: Теннис, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии