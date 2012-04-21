"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1

Это поражение для "Спартака" стало крупнейшим в истории российского чемпионата.

В воскресенье, 24 октября, "Зенит" разгромил московский "Спартак", матч проходил в рамках 12-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 7:1 и проходила на домашней арене.

На 20-й и 36-й минуте голы забил Сердар Азмун, Клаудиньо также отправил мяч в ворота соперника на 28-й минуте. Футболисты Андрей Мостовой на 45-й минуте и на 56-й минуте забил голы, Артём Дзюба на 80-й минуте с пенальти отправил мяч в ворота соперника. Седьмой гол забил Александр Ерохин на 88-й минуте матча.

Единственный гол, который забили сине-бело-голубым, был реализован футболистом "Спартака" Квинси Промесом. Это поражение для "Спартака" стало крупнейшим в истории российского чемпионата.

В результате матча "Зенит" сохранил лидерство в чемпионате, у петербургской команды 26 очков, что на три больше, чем у "Динамо". Следующая игра состоится 29 октября против "Динамо" на "Газпром Арене".

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Спартака".

Фото: ФК "Зенит"

