"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1

В воскресенье, 24 октября, "Зенит" разгромил московский "Спартак", матч проходил в рамках 12-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 7:1 и проходила на домашней арене.
На 20-й и 36-й минуте голы забил Сердар Азмун, Клаудиньо также отправил мяч в ворота соперника на 28-й минуте. Футболисты Андрей Мостовой на 45-й минуте и на 56-й минуте забил голы, Артём Дзюба на 80-й минуте с пенальти отправил мяч в ворота соперника. Седьмой гол забил Александр Ерохин на 88-й минуте матча.
Единственный гол, который забили сине-бело-голубым, был реализован футболистом "Спартака" Квинси Промесом. Это поражение для "Спартака" стало крупнейшим в истории российского чемпионата.
В результате матча "Зенит" сохранил лидерство в чемпионате, у петербургской команды 26 очков, что на три больше, чем у "Динамо". Следующая игра состоится 29 октября против "Динамо" на "Газпром Арене".
Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.