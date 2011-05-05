Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Спартака"

Капитаном команды назначен Деян Ловрен.

В воскресенье, 24 октября, стал известен стартовый состав игроков "Зенита" на матч против "Спартака", который проходит в рамках 12-го тура РПЛ. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Так, с первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Сердар Азмун. Капитаном команды назначен Деян Ловрен.

На скамье запасных оказались такие игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.

Матч начнется в 19:00 по петербургскому времени.

Ранее "Манчестер Юнайтед" одержал победу над итальянской "Аталантой".

Фото: Piter.tv