"Манчестер Юнайтед" одержал победу над итальянской "Аталантой"

Гол забил в том числе Криштиану Роналду.

В матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Аталантой".

Встреча команд прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:2. Победу одержали хозяева поля. В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (53), Харри Магуайр (75) и Криштиану Роналду (81).

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук, полузащитник "Аталанты", вышел на замену на 68-й минуте. Он в последних пяти матчах команды не играл.

Ранее мы писали, что "Зенит" пропустил решающий гол в самом конце матча с "Ювентусом".

Видео: YouTube / Binomo Sport