"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в АПЛ

Матч завершился со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу". Встреча между футбольными клубами в рамках 14-го тура этапа Английской премьер-лиги завершилась с результатом 2:1. Главный тренер "МЮ" прокомментировал журналистам итог матча. Хосеп Гвардиола считает, что стороны провели потрясающую встречу.

Стивен Джеррард уже отличный тренер. "Астон Вилла" точно понимает, чего хочет, плюс в этой команде очень качественный подбор футболистов. Мы провели 90 безупречных минут и не позволили сопернику создать много моментов. Хосеп Гвардиола, тренер "МЮ"

Журналисты ВВС узнали у тренера о том, что он говорил своим футболистам перед матчем. По мнению Гвардиолы, травмированные спортсмены не помогут команде одержать верх в текущем сезоне АПЛ. Он призвал ориентироваться на полученные навыки в академии. При этом клубу сейчас трудно атаковать противников, так как на поле временно нет Де Брейне и Фила Фодена.

В настоящее время "Манчестер Сити" занимает вторую строчку в рейтинге АПЛ. Футболисты набрали 32 очка за 14 проведенных матчей. "Астон Вилла" держится на на 13-й позиции с 16 очками в 14 играх.

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

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