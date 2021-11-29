"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

Матч завершился со счетом 1:1.

Футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в матче чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" 28 ноября завершилась со счетом 1:1.

Первая половина игры прошла без забитых голов. На шестой минуте второго тайма ворота соперников распечатал футболист "Манчестера" Джейдон Санчо. Сравнял счет на 69-й минуте матча Жоржиньо, реализовав пенальти.

Нападающий "Манчестера" Криштиану Роналду остался в запасе на эту игру и вышел на поле только на 64-й минуте.

Сейчас "Челси" с 30 очками занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков. Соперники клуба по этой игре – на восьмом месте с 18 очками.

Ранее Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

Видео: YouTube / Manchester United