Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

В следующем этапе россияне сыграют со шведами.

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом в поединке группового этапа Кубка Дэвиса.

Россияне выиграли со счетом 2:1 (4:6, 6:2, 6:4), что позволило им выйти в четвертьфинал турнира. Продолжительность матча составила более двух часов.

В четвертьфинале, который состоится 2 декабря, российские спортсмены сыграют со шведами. Начало игры – в 18:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде.

Ранее голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Каролину".

Видео: Telegram/РИА Новости