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Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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В следующем этапе россияне сыграют со шведами.

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом в поединке группового этапа Кубка Дэвиса. 

Россияне выиграли со счетом 2:1 (4:6, 6:2, 6:4), что позволило им выйти в четвертьфинал турнира. Продолжительность матча составила более двух часов.

В четвертьфинале, который состоится 2 декабря, российские спортсмены сыграют со шведами. Начало игры – в 18:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде.

Ранее голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Каролину".

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: андрей рублев, аслан карацев, кубок дэвиса, теннис
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Теннис,

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