Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Каролину"

Счет матча составил 4:2.

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счет встречи составил 4:2.

Голами в составе "Кэпиталз" отметились Дмитрий Орлов и Александр Овечкин. Кроме того, дебютную шайбу забросил белорусский нападающий Алексей Протас. Еще один гол оформил Джон Карлсон.

В составе "Каролины" отличились Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер, забросив шайбы в ворота оппонентов на 47 и 54 минуте соответственно.

На данный момент "Вашингтон" занимает первую строчку в Столичном дивизионе, имея 33 очка. Их соперники по прошедшему матчу – вторые (31 очко).

30 ноября "Кэпиталз" сыграет в гостях с "Флоридой".

Ранее "Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0.

Видео: Youtube/SPORTSNET