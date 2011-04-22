"Зенит" пропустил решающий гол в самом конце матча с "Ювентусом"

Двое игроков получили ушибы.

"Зенит" уступил "Ювентусу" в домашнем матче 20-го октября. Счет составил 1:0.

Игра началась в 22:00 на "Газпром Арене". Единственный гол был забит на 86-й минуте. Его автором стал Деян Кулушевски. Футболист попал в штангу, после чего мяч отскочил в сетку.

По мнению вратаря Станислава Крицюка, "Зенит" позволял совершать сопернику слишком много подач без достаточного прессинга. Тренер Сергей Семак отметил, что туринцы больше контролировали мяч, хотя все могло сложиться лучше для сине-бело-голубых.

На игре Клаудиньо и Малком получили ушибы. Им предстоит обследование.

Отметим, что за ходом матча наблюдал бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокаат.

Теперь в своей группе в Лиге чемпионов "Зенит" находится на третьем месте после "Ювентуса" и "Челси".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"