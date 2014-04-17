"Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом

Футболист останется в клубе до конца сезона-2025/2026.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с футболистом Вильмаром Барриосом до конца сезона-2025/2026. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Футболист родился в Колумбии, где и начал свою спортивную карьеру. В 2013 году он уже играл в основном составе родного клуба "Депортес Толима". В клубе Барриос провел 106 матчей. Однако футболист продолжил развиваться в аргентинском "Бока Хуниорс", в который перешел в 2015 году. Спустя четыре года Барриос перешел в петербургский "Зенит", в котором сыграл 92 матча.

Ранее "Зенит" продлил контракт с Дугласом Сантосом.

Фото: fc-zenit.ru