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"Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом
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"Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом

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Футболист останется в клубе до конца сезона-2025/2026.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с футболистом Вильмаром Барриосом до конца сезона-2025/2026. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Футболист родился в Колумбии, где и начал свою спортивную карьеру. В 2013 году он уже играл в основном составе родного клуба "Депортес Толима". В клубе Барриос провел 106 матчей. Однако футболист продолжил развиваться в аргентинском "Бока Хуниорс", в который перешел в 2015 году. Спустя четыре года Барриос перешел в петербургский "Зенит", в котором сыграл 92 матча. 

Ранее "Зенит" продлил контракт с Дугласом Сантосом.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: вильмар барриос, зенит, контракт
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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