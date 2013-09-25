"Зенит" продлил контракт с Дугласом Сантосом

Футболист останется в клубе до конца сезона-2025/2026.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с футболистом Дугласом Сантосом до конца сезона-2025/2026. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Футбольная карьера Сантоса зарождалась в родном бразильском клубе "Наутико", в состав которой он вошел в феврале 2012 года. В 2013 году он перешел в испанскую "Гранаду", после сразу же был отдан в аренду в итальянский клуб "Удинезе".

За несколько лет футболист успел также поиграть за немецкий "Гамбург" и бразильский "Атлетико Минейро". В 2019 году стал игроком "Зенита". В составе сине-бело-голубых провел 79 матчей, забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач.

Ранее мы писали, что бразильский полузащитник Клаудиньо заключил контракт с "Зенитом".

Фото: пресс-служба "Зенита"