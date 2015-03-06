Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Англичане выиграли у "Вильярреала" со счетом 2:0.

Гол Роналду помог английскому футбольному клубу "Манчестер Юнайтед" досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках пятого тура группового этапа чемпионата команда смогла одолеть на поле испанский "Вильярреал". Встреча проводилась на стадионе "Керамика" и завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей.

Голы в ворота хозяев футбольного поля на 78 и 90 минутах забили спортсмены Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Начало матча было отложено из-за проблемы с аппаратурой у главного арбитра Феликса Брыха. Португальский игрок Роналду забил свой шестой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В настоящее время форвард считается лучшим бомбардиром в истории ЛЧ. На свой счет он записал 140 голов.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" провел свой первый матч под руководством тренера Майкла Каррика. Сейчас он исполняет обязанности после ухода с должности Уле Гуннара Сульшера. Футболист Каррик выступал за "МЮ" с 2006 по 2018 год. В составе клуба спортсмен стал пятикратным чемпионом Англии, а также обладателем кубков страны и английской лиги.

"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото и видео: YoouTube / CBS Sports Golazo



