"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 4:0.

Английский футбольный "Челси" разгромил итальянский клуб "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Мероприятия проводились на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Матч в рамках пятого тура группового этапа чемпионата закончился с результатом 4:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми голами в воротах соперников отметились на 25, 56, 58 и 90+5 минутах спортсмены Трево Чалоба, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер. За счет проведенного матча англичане обеспечили себе выход в плей-офф. Футболисты досрочно прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что "Ювентус" вышел в плей-офф в прошлом туре. Итальянцы обыграли на поле российский "Зенит" со счетом 4:2. В параллельном матче группы H петербуржцы сыграли вничью со шведским "Мальмё" с результатом 1:1. "Зенит" обеспечил себе выход в Лигу Европы. В настоящее время лидирующую позицию в квартете группы занимает "Челси" (12 очков). Вторым идет "Ювентус" (12 очков), третьим - "Зенит" (4 очка), четвертым - "Мальмё" (1).

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Фото и видео: Youtube/UEFA Official