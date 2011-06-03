"Зенит" хочет уговорить Азмуна остаться в команде

Контракт с футболистом истекает летом 2022 года.

"Зенит" в декабре намерен возобновить переговоры с Сердаром Азмуном о продлении контракта. Об этом пишет "РБК Спорт", ссылаясь на источник в клубе.

Действующий контракт с нападающим истекает летом 2022 года. При этом, как сообщают представители 26-летнего иранца, приоритетным для него сейчас является переезд в одну из топовых европейских лиг.

Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля 2019 года. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны. До этого нападающий играл за "Рубин" и "Ростов".

Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром в истории РПЛ наряду с бразильцем Вагнером Лавом. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах "Зенита", забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее впервые бригада арбитров из Латвии обслужит матч с участием "Зенита".

Фото: Instagram / sardar_azmoun