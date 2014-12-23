Впервые бригада арбитров из Латвии обслужит матч с участием "Зенита"

В роли главного судьи выступит 36-летний Андрис Трейманис. Его помощниками назначены Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников.

Бригада латвийских арбитров обслужит матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё". Об этом 21 ноября, в воскресенье, сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".

В роли главного судьи выступит 36-летний Андрис Трейманис. Его помощниками назначены Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.

Добавим, что резервный судья — Александр Голубёв. Интересно, что впервые матч с участием "Зенита" будут обслуживать судьи из Латвии. При этом Андрис Трейманис ранее один раз уже работал на матче российской команды — в 2018 году "Спартак". Так при его судействе российская команда проиграла в групповом этапе Лиги Европы 0:2 испанскому "Вильярреалу".

Напомним, что игра "Зенита" против "Мальмё" состоится во вторник, 23 ноября, в 23:00 по московскому времени. Матч пройдет в Швеции.

Ранее женская команда "Зенита" стала бронзовым призером Суперлиги-2021. Петербургский "Зенит" играл против пермской команды "Звезда-2005", встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Фото: Piter.tv