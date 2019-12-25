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Женская команда "Зенита" стала бронзовым призером Суперлиги-2021
Сегодня, 17:08
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Женская команда "Зенита" стала бронзовым призером Суперлиги-2021

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Петербургский "Зенит" играл против пермской команды "Звезда-2005", встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На стадионе "Смена" 20 ноября состоялся заключительный матч сезона-2021 среди женских команд. Петербургский "Зенит" играл против пермской команды "Звезда-2005", встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает "78.ru".

Сезон завершен. Женский футбольный "Зенит" впервые завоевал место на пьедестале почета. Петербурженки стали третьими, уступив "Локомотиву" и ЦСКА. Добавим, что сразу после матча началась церемония награждения. 

Ранее мы писали, что первый капитан в истории женского футбольного "Зенита" завершила игровую карьеру. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: зенит женская команда, суперлига-2021
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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