Женская команда "Зенита" стала бронзовым призером Суперлиги-2021

Петербургский "Зенит" играл против пермской команды "Звезда-2005", встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На стадионе "Смена" 20 ноября состоялся заключительный матч сезона-2021 среди женских команд. Петербургский "Зенит" играл против пермской команды "Звезда-2005", встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает "78.ru".

Сезон завершен. Женский футбольный "Зенит" впервые завоевал место на пьедестале почета. Петербурженки стали третьими, уступив "Локомотиву" и ЦСКА. Добавим, что сразу после матча началась церемония награждения.

Ранее мы писали, что первый капитан в истории женского футбольного "Зенита" завершила игровую карьеру.

Фото: Piter.tv



