Первый капитан в истории женского футбольного "Зенита" завершила игровую карьеру

Матч против пермской "Звезды 2005", который состоится 20 ноября, станет заключительным для Сочневой.

В субботу, 20 ноября, стало известно, что Екатерина Сочнева, полузащитник женского футбольного петербургского "Зенита" завершила игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

Матч против пермской "Звезды 2005", который состоится 20 ноября, станет заключительным для первого капитана в истории женской команды "Зенита". Игра пройдет в Петербурге и начнется в 15:00.

Ранее "Зенит" разгромил "Нижний Новгород". Дзюба оформил хет-трик.

Фото: Piter.tv