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Первый капитан в истории женского футбольного "Зенита" завершила игровую карьеру
Сегодня, 14:44
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Первый капитан в истории женского футбольного "Зенита" завершила игровую карьеру

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Матч против пермской "Звезды 2005", который состоится 20 ноября, станет заключительным для Сочневой.

В субботу, 20 ноября, стало известно, что Екатерина Сочнева, полузащитник женского футбольного петербургского "Зенита" завершила игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

Матч против пермской "Звезды 2005", который состоится 20 ноября, станет заключительным для первого капитана в истории женской команды "Зенита". Игра пройдет в Петербурге и начнется в 15:00. 

Ранее "Зенит" разгромил "Нижний Новгород". Дзюба оформил хет-трик.

Фото: Piter.tv

Теги: екатерина сочнева, женский зенит, капитан, полузащитник, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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