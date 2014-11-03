"Зенит" разгромил "Нижний Новгород". Дзюба оформил хет-трик

Встреча проходила в Петербурге.

Петербургский "Зенит" с разгромным счетом обыграл "Нижний Новгород" в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 5:1.

Счет на 23 минуте открыл бразильский нападающий "сине-бело-голубых" Малком с передачи Артема Дзюбы. В течение 15 минут уже сам нападающий удвоил преимущества хозяев. Усилиями Алексея Козлова "Нижний" отыграл один мяч, но все тот же Дзюба забил гол в раздевалку, а в спустя 20 минут после возобновления игры оформил хет-трик. Под конец игры ворота гостей поразил защитник Дмитрий Чистяков.

"Зенит" укрепил свое лидерство в итоговой таблице РПЛ. Клуб из Петербурга опережает ближайшего преследователя на 6 очков, однако идущие вторыми "Сочи" имеют матч в запасе. "Нижний новгород" под руководством легенды "Зенита" Александра Кержакова потерпел 4-е поражение подряд и опустился на 13-ое место.

Видео: Instagram / @avromanov_vkhero