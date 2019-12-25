Еще два военнослужащих пострадали около города Хит в провинции Анбар.

Два иракских офицера погибли, попав в засаду террористов к западу от Багдада. Об этом сообщили местные журналисты из телеканала "ас-Сумария". Они сослались на информацию, полученную от командования армии. Военные уточнили, что кроме двух жертв ранения получили еще два военнослужащих. Предположительно, засаду устроили члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Трагедия произошла вечером 28 июля на территории провинции Анбар.

Телеканал рассказал, что в ходе атаки на военных скончался командир 29-ой бригады 7-ой пехотной дивизии армии Ирака, а также сопровождающий его офицер. Они изучали пустынную местность около города Хит. Ранее в данном населенном пункте были замечены боевики.

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