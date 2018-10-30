Два гола и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Тампу" Кучерова

Игра закончилась со счетом 5:3.

Представители команды "Миннесота Уайлд" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча прошла на стадионе в городе Сент-Поле. Она завершилась победой хозяев площадки с результатом 5:3 (0:1, 1:0, 4:2). Шайбы в ворота оппонентов забросили на 21, 43, 55 и 60, 57 минутах спортсмены Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер, российский нападающий Кирилл Капризов (оформил дубль) и Мэтт Болди. Со стороны их противников из "Тампы" отличились на 20, 47 и 58 минутах Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель и Ник Пол.

Форвард Кирилл Капризов был признан первой звездой игры. Хоккеист запомнился зрителям одной результативной передачей и продлил собственную серию до семи матчей. В каждой из семи проведенных игр россиянин набрал по два очка и более. Такой показатель является новым рекордом франшизы. В десяти играх текущего сезона НХЛ нападающий набрал 21 балл (за семь голов и 14 голевых передач).

Нападающий из "Миннесоты" Яков Тренин совершил три броска в створ ворот клуба оппонентов, а также заблокировал один бросок соперников и провел четыре силовых приема. Форвард "Уайлд" Марат Хуснутдинов совершил один блокшот и два хита.

Два гола и пас Свечникова позволили "Каролине" разгромить "Бостон" Задорова.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET