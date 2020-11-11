Два гола и пас Свечникова позволили "Каролине" разгромить "Бостон" Задорова

Игра закончилась со счетом 8:2.

Хоккеисты из команды "Каролины Харрикейнз" разгромили "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась на территории спортивной арены в городе Роли. Она завершилась победой хозяев площадки с результатом 8:2 (4:1, 2:1, 2:0). В составе клуба по дублю оформили на 18 и 29, 7 и 30 минутах российский нападающий Андрей Свечников и Джек Рослович. Дополнительно по одной шайбе в ворота соперников забросили на 18, 19, 48 и 53 минутах игры российский защитник Дмитрий Орлов, Мартин Нечас, Шон Уокер и Еспери Котканиеми. Со стороны "Бостона" отличились на 14 и 24 минутах спортсмены Брэд Маршан и Хампус Линдхольм.

Напомним, что Дмитрий Орлов сыграл свой 800-й матч в профессиональной карьере, проводимой в чемпионатах НХЛ. Андрей Свечников также запомнился зрителям результативной передачей. Его признали первой звездой матча. В девяти проведенных матчах текущего сезона НХЛ, форвард "Каролины" набрал 10 очков (за четыре гола и шесть результативных передач). Голкипер от "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 13 бросков из 15 по воротам. Защитник "Бостона" Никита Задоров отметился тремя силовыми приемами.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET