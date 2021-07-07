Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 шайб

Игра между "Вашингтоном" и "Монреалем" завершилась при счете 6:3.

Команда "Вашингтон Кэпиталз" со результатом 6:3 одержал победу над "Монреалем" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 24, 32, 33, 45, 45 и 53 минутах спортсмены Том Уилсон, Брэндон Дюхайм, Якуб Врана, Коннор Макмайкл, Алексей Протас и российский нападающий Александр Овечкин. У их противников голами отличились на 30, 31 и 39 минутах Коул Кофилд, Брендан Галлахер и Ник Сузуки.

В ходе ледовой встречи Александр Овечкин довел количество своих заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до отметки в 858. В рейтинге форвард уступает только канадцу Уэйну Гретцки, который зафиксировал результат в 894 шайбы. Кайден Примо из "Монреаля" стал 176-м голкипером в НХЛ, чьи ворота поразил Овечкин. Россиянин запомнился зрителям также двумя результативными передачами. В текущем сезоне на счету хоккеиста записано 10 очков (за пять забитых шайб и пять голевых передач) в девяти проведенных встречах. Защитник от "Вашингтона" Александр Алексеев провел свой первый матч за клуб.

В настоящее время "Вашингтон" расположился на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. Он успел набрать 14 очков после девяти матчей. "Монреаль" находится на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе с девятью очками по итогам 11 игра. В следующий раз "Вашингтон" в ночь на 3 ноября примет у себя "Коламбус". "Монреаль" в этот же день на выезде сыграет против "Питтсбурга".

"Коламбус" обыграл "Айлендерс", Проворов отметился голевой передачей.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET