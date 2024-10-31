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"Коламбус" обыграл "Айлендерс", Проворов отметился голевой передачей

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Защитник набрал третье очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Айлендерс" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Защитник "Коламбуса" Иван принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джастину Дэнфорту, забросившему вторую шайбу.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел 9 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" уступил "Лос-Анджелесу", Дорофеев оформил дубль.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: иван проворов, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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