"Коламбус" обыграл "Айлендерс", Проворов отметился голевой передачей

"Коламбус" обыграл "Айлендерс" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.
Защитник "Коламбуса" Иван принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джастину Дэнфорту, забросившему вторую шайбу.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел 9 матчей и набрал 3 (0+3) очка.
Ранее мы сообщали, что "Вегас" уступил "Лос-Анджелесу", Дорофеев оформил дубль.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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