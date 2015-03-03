"Вегас" уступил "Лос-Анджелесу", Дорофеев оформил дубль

Форвард набрал 9 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев оформил дубль в ворота хозяев. Россиянин забросил две шайбы в третьем периоде, но не смог помочь своей команде уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 11 матчей и набрал 9 (6+3) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET