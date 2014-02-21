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Три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Калгари"

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Защитник был признан третьей звездой матча.

"Юта" обыграла "Калгари" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором четвертой шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Александру Керфугу и Клейтону Келлеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 11 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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