Три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Калгари"

Защитник был признан третьей звездой матча.

"Юта" обыграла "Калгари" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором четвертой шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Александру Керфугу и Клейтону Келлеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 11 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET