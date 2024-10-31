Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Колорадо"

"Тампа" одержала победу над "Колорадо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился двумя голевыми передачами на Джейка Гюнцеля.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 10 матчей и набрал 17 (9+8) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Питтсбургом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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