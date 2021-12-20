Три очка Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Питтсбургом"

Хоккеист набрал 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Питтсбург" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Фредерику Годро и Матсу Цуккарелло.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 9 матчей и набрал 18 (5+13) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET