Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

"Вашингтон" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 8 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева не помогла "Юте" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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