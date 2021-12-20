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Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 8 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева не помогла "Юте" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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