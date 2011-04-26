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Шайба Сергачева не помогла "Юте" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе"

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Защитник забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" уступила "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Сан-Хосе" в конце второго периода. По ходу встречи "Юта" вела со счетом 4:1, но в итоге уступила.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 10 матчей и набрал 

Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк сан-хосе шаркс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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