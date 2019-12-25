Дубль Михеева и гол Любушкина помогли "Торонто" победить "Вашингтон"

Игра закончилась со счетом 7:3.

Дубль Ильи Михеева и гол Ильи Любушкина помогли "Торонто" победить "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги. Домашняя встреча завершилась с результатом 7:3. В составе команды победителей шайбы в ворота противников отправили на 5 и 37, 14 и 31, 31, 35 и 42 минутах спортсмены Майкл Бантинг (оформил дубль), Уильям Нюландер (реализовал дубль), Илья Любушкин и Илья Михеев (сделал дубль). От "Вашингтон Кэпиталз" отличились на 31, 40 и 52 минутах матча Джон Карлсон, Том Уилсон и Ник Дауд.

Российский хоккеист Илья Михеев забросил в общей сложности 17 шайб в текущем сезоне НХЛ. Он набрал 26 очков (17 голов и девять передач) в 45 проведенных матчах. Его соотечественник Илья Любушкин отметился голом в матче НХЛ впервые с 8 апреля 2021 года. В тот раз защитник команды отправил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса". Сейчас он также совершил результативную передачу в эпизоде со вторым голом Михеева. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов начинал встречу в стартовом составе, но его заменил на льду Витек Венечек после пропущенной россиянином четвертой шайбы.

На данный момент "Торонто" занимает вторую позицию в таблице Атлантического дивизиона. "Вашингтон" прервал серию из четырех побед. Клуб идет четвертым в Столичном дивизионе.

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