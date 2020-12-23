Piter.TV публикует полную версию конфликта с "избитыми" родственниками на Новоизмайловском проспекте

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Piter.TV публикует полное видео с конфликта, который произошел между семьей из Московского района и неизвестными подростками 19-го декабря. Стороны обвиняют друг друга в том, что они проявили агрессию. Семья заявляет о том, что их избили, а, по версии подростков, это семейство набросилось на них.

Конфликт произошел у дома №14 на Новоизмайловском проспекте. По словам девочки-подростка, мужчины крепкого телосложения пристали к несовершеннолетним девочкам на детской площадке. Они схватили их за шиворот и начали замахиваться. Это увидели родители и сестра одной из девочек и прибежали на помощь. После этого неизвестные переключились на семью.

Позже Piter.TV узнал версию очевидца происходящего. По его версии, все было иначе.

На кадрах видно, что после драки молодые люди попытались уйти, но их преследовала женщина. Молодым людям пришлось отгонять их железными предметами. После конфликта одна из потерпевших решила намеренно лечь на асфальт, при этом видно, что серьезных повреждений женщина не получила. Дочь начала снимать ее на камеру мобильного телефона. Возможно, это могла быть инсценировка. Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.

Видео: Piter.TV