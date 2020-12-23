"Плевались и пинались": свидетель драки на Московском проспекте рассказал свою версию случившегося

Молодой человек утверждает, что люди, называющие себя пострадавшими, сами стали инициаторами конфликта.

Вечером 19 декабря в Московском районе Петербурга произошла драка. Девушка, которая пострадала в результате конфликта, рассказала на своей странице в Instagram, что на нее и ее семью напали трое незнакомцев.

Инцидент произошел возле дома №14 на Новоизмайловском проспекте. По словам девушки, дебоширы подошли к ее младшей сестре, которая вместе с подругами ела торт на детской площадке. Молодые люди начали оскорблять подростков и, схватив их за шиворот, пытались выгнать с площадки.

Происходящее увидели родители и старшая сестра одной из школьниц и прибежали на подмогу. Незнакомцы сразу же переключились на них. Они взяли в руки железные трубы и лопаты и начали избивать своих оппонентов. Мать получила несколько ударов по животу, отцу сломали нос, а старшей сестре досталось с ноги по животу и голове. Пострадавших увезли в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и травмами.

Это одна из версий того, что произошло тем вечером. Piter.TV удалось пообщаться со свидетелем драки, который поделился несколько другой информацией.

Молодой человек рассказал, что на детской площадке действительно сидела компания подростков, однако они не ели торт, а курили и ругались матом. Одна из местных жительниц Анна (имя изменено) сделала замечание ребятам. Они в свою очередь позвали сестру, которая набросилась на женщину, начала таскать ее за волосы и бить ногами по животу.

"Далее Анна позвонила знакомым с просьбой помочь отвезти ее в травмпункт и дождаться полицию, но уехала сама при помощи мужа", - рассказал очевидец.

Приехавшие на помощь знакомые подошли к подросткам и попросили дождаться полицию. В ответ они получили крики и оскорбления.

"Выбежала пьяная мама одной из девочек и начала бросаться на парней, бить их ногами (в свою очередь они сказали, что девочки свободны, так как пришла мать, и хотели дождаться с ней полицию). Она в свою очередь пыталась вырвать телефон и часы, порвала куртку одному из участников. Ее кое-как усадили на лавочку и также попросили дождаться полиции. Она выражалась нецензурно, пинала парней ногами", - утверждает свидетель происшествия.

Долго удерживать на одном месте буйную женщину не получилось. Она вырвалась и убежала в сторону дома, вернувшись через пару минут со старшей дочерью и мужем. Только с мужчиной получилось завязать конструктивный диалог.

"Но женщина подстрекала мужа. Она пиналась ногами, обзывалась на одного из парней матом, плевалась, чем подвергала парней заражению коронавирусной инфекцией и другими респираторными заболеваниями", - отметил очевидец.

По словам молодого человека, старшая сестра также не стояла в стороне. Она схватила перцовый баллончик и начала брызгать из него в лица парней. Кроме того, в ее руках оказалась палка, которой досталось одному из участников конфликта.

"Парень в свою очередь ничего ей не сделал. Он пострадал и пытался уйти в парадную с друзьями, но они целенаправленно шли на них", - рассказал собеседник Piter.TV.

В парадной парни взяли хозинвентарь, чтобы отпугнуть нападающих. В это время старшая сестра уже кидалась камнями по окнам местных жителей.

"На этом в принципе все. Первая сторона, а именно эта девушка, теперь ходит и угрожает. Еще и клевещет, что ребята избили малолетних и якобы поставили их на колени и били палками. Никто их не бил!!! Из-за клеветы данной девушки, сейчас несколько человек пострадали. Мы надеемся, что правда восторжествует", - заключил очевидец.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.

Фото, видео: предоставлено собеседником Piter.TV