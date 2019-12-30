Новые избиркомы Петербурга проведут довыборы в ЗакС

Дата процедуры станет известна до середины марта.

В Петербурге появится 34 дополнительных территориальных избиркома: решение в городском избиркоме приняли после скандальных муниципальных выборов в минувшем сентябре. Об этом 14 января сообщил ресурс Znak.com.

Отмечается, что новые ТИКи будут отвечать перед вышестоящими комиссиями и перед ЦИК, присоединившись к 30 имеющимся. В ЦИК готовятся отправить таблицу с расположением ТИКов для окончательного согласования. Довыборы в ЗакС города новые ТИКи могут начать в 21 округе, поскольку летом здесь освободилась должность из-за смерти депутата Павла Зеленкова. Дата довыборов станет известна до середины марта и пройдет до середины июня, к ним могут привлечь ТИКи №19, 61 и 48.

В ЗакСе Петербурга намерены посвятить 2020-й год патриотическому воспитанию молодежи.

Фото: Piter.TV