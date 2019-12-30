В ЗакСе Петербурга намерены посвятить 2020-й год патриотическому воспитанию молодежи

Расставил акценты над предстоящим годом спикер парламента Вячеслав Макаров.

Глава петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что в 2020-м году ЗакС возьмет на особый контроль вопросы соцзащиты ветеранов и патриотического воспитания молодого поколения. Поводом к более внимательному изучению вопроса стало то, что 2020-й год объявлен президентом РФ Годом памяти и славы, посвященным 75-й годовщине Победы Советского союза в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Макаров заявил, что 2020 год должен стать годом всеобщей поисковой работы и для него важно объединить силы ветеранов вместе петербургскими школьниками и студентами.

Законодательное собрание намерено продолжать заниматься вопросами социальной защиты ветеранов войны.

Ранее мы сообщали, что бывший министр транспорта Соколов перейдет на пост вице-губернатора Петербурга.

Фото: Piter.tv