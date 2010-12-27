Бывший министр транспорта Соколов перейдет на пост вице-губернатора Петербурга

Чиновник будет заниматься вопросами туризма и транспортной инфраструктуры.

Экс-министр транспорта Максим Соколов станет членом правительства Петербурга. В понедельник, 16 декабря, губернатор города Александр Беглов направил в ЗакС предложение назначить Соколова вице-губернатором. Заявление опубликовано на официальном сайте Смольного.

Сообщается, что Соколов будет ответственен за вопросы транспортной инфраструктуры, туризма и инвестиционной политики. На данный момент транспорт и инвестиции курирует вице-губернатор Эдуард Батанов, а туризм был под контролем Олега Маркова, которого освободили от должности вице-губернатора.

Ранее сообщалось, что у вице-губернатора Ирины Потехиной расширится список полномочий.

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