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У вице-губернатора Ирины Потехиной расширится список полномочий
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

У вице-губернатора Ирины Потехиной расширится список полномочий

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Бывший замминистра просвещения официально вернулась в Смольный 27 ноября.

В Смольном расширили полномочия нового вице-губернатора Ирины Потехиной. Помимо молодежной политики, комитета по печати и взаимодействию со СМИ и комитета по образования с 11 декабря политик будет курировать вопросы внутренней политики, сообщила "Фонтанка.ру". 

Ирина Потехина сменила на посту Любовь Совершаеву, которая ушла работать в полпредство. Ее кандидатуру выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов. ЗакС утвердил ее на должность 27 ноября. 

Ранее Ирина Потехина была заместителем министра просвещения. 

Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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