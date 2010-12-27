У вице-губернатора Ирины Потехиной расширится список полномочий

В Смольном расширили полномочия нового вице-губернатора Ирины Потехиной. Помимо молодежной политики, комитета по печати и взаимодействию со СМИ и комитета по образования с 11 декабря политик будет курировать вопросы внутренней политики, сообщила "Фонтанка.ру".
Ирина Потехина сменила на посту Любовь Совершаеву, которая ушла работать в полпредство. Ее кандидатуру выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов. ЗакС утвердил ее на должность 27 ноября.
Ранее Ирина Потехина была заместителем министра просвещения.
Фото: Википедия
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