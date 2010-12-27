Новым вице-губернатором Петербурга может стать экс-начальник охраны резиденции Путина

Кандидатуру на рассмотрение ЗакСа внес губернатор Северной столицы.

Бывший вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалев может стать заместителем губернатора Петербурга. Соответствующую кандидатуру внес на рассмотрение Законодательного собрания Александр Беглов.

Пикалев занимался вопросами безопасности в регионе, а ранее был главой Управления "В" Службы безопасности РФ ФСО России. Служба охраняет резиденцию президента России Владимира Путина в Валдае.

Сегодня стало известно о том, что пост вице-губернатора Северной столицы покинет Любовь Совершаева. На ее место претендует Ирина Потехина, которая является заместителем министра просвещения.

Фото: lenobl.ru