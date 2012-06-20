Олега Маркова освободили от должности вице-губернатора Петербурга

Сам Марков обратился к губернатору Петербурга с просьбой перевести его на другую работу.

Вице-губернатор Олег Марков освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сам Марков обратился к губернатору Петербурга с просьбой перевести его на работу, в ходе которой он сможет сосредоточиться на инвестиционных проектах, которые привлекут в Северную столицу финансы.

Теперь Марков будет спецпредставителем губернатора по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов. Свою прежнюю должность Олег Марков занимал с 2012 года.

Бывший министр транспорта Соколов перейдет на пост вице-губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru