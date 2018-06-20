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В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями 
Сегодня, 21:23
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями 

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Бюджет программы формируется из взносов России, Европейского союза и Норвегии.

В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Маркова.

Так, бюджет программы будет формироваться из взносов России, Европейского союза и Норвегии. 

Одна из самых масштабных программ трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" направлена на укрепление межрегионального сотрудничества, развития инновационного, транспортного и экологического потенциала региона Балтийского моря

сказно в сообщении

На заседании отметили, что в этом году по этой программе одобрили уже 11 проектов, из который 4 будут реализованы при помощи предприятий в Петербурге.

Известно, что партнером программы также выступит  государственное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге гособвинение рассказало, как готовился теракт в метро

Фото:pixabay

Теги: европейский союз, новости спб, норвегия, общество, олег марков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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