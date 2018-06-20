Как полагают следователи, подготовка началась еще в Сирии.

В Петербурге гособвинение рассказало, как готовился теракт в метро. С соответствующей информацией выступила прокурор Надежда Тихонова.

Как полагают следователи, подготовка началась еще в Сирии. Так, уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров создал запрещенное террористическое сообщество. В состав группировки входили исключительно приверженцев радикальных течений из средней Азии. Целью этого сообщества была борьба с Россией. А в конце этого боя создание нового шариатского государства.

Все подозреваемые использовали для общения с друг другом мобильные телефоны с симками, которые ранее были зарегистрированными на третьих лиц. В группировке использовались исключительно псевдонимы. Следствие установило, что подельником Мухтарова был Бобиржон Махбубов. Кроме того, прокурор отметила, что смертник Акбаржон Джалилов изначально подготавливался для теракта в Сирии на базе этого сообщества.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга не признали свою вину

Фото:pixabay