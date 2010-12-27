Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

Павел Зеленков ушел на 51-м году жизни.

Ушел из жизни депутат Законодательного собрания, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков. Об этом ночью во вторник, 11 июня, сообщил "ТАСС" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Причины смерти пока неизвестны. Милонов сказал, что она была скоропостижной.

Павел Зеленков начал свою политическую карьеру в 2006-м году. Тогда его избрали Главой муниципального образования "Звездное". В 2007-м году присоединился к фракции "Единая Россия". С 2016-го года - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. Также Зеленков был членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

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Фото: assembly.spb.ru