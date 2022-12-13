Дорожный знак упал на автомобиль на проспекте Просвещения

Порывы днем достигали 15-18 м/с.

Сегодня, 15 января, в Петербурге задувает сильный ветер. В городе объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Стихия повалила дорожный знак на проспекте Просвещения прямо на крышу машины. По словам свидетелей случившегося, никто не пострадал.

Кому-то на машину ветром принесло знак на проспекте Просвещения, на парковке рядом с "Океем". Очевидец

Порывы днем достигали 15-18 м/с. Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, как долго в Петербурге будет весенняя погода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург