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Дорожный знак упал на автомобиль на проспекте Просвещения
Сегодня, 20:59
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Дорожный знак упал на автомобиль на проспекте Просвещения

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Порывы днем достигали 15-18 м/с. 

Сегодня, 15 января, в Петербурге задувает сильный ветер. В городе объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Стихия повалила дорожный знак на проспекте Просвещения прямо на крышу машины. По словам свидетелей случившегося, никто не пострадал.

Кому-то на машину ветром принесло знак на проспекте Просвещения, на парковке рядом с "Океем".

Очевидец

Порывы днем достигали 15-18 м/с. Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, как долго в Петербурге будет весенняя погода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дорожный знак упал, проспект просвещения, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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